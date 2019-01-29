Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Как стало известно «СЭ», двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не примет участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Лахти
Как стало известно «СЭ», двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не примет участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Лахти
Первоначально участие Устюгова планировалось, но после этапа в Ульрисехамне планы изменились.
В составе сборной России на этапе выступят Илья Семиков, Андрей Собакарев, Артем Мальцев, Андрей Краснов, Александр Терентьев, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Татьяна Алешина, Христина Мацокина, Аида Баязитова. В заявке возможны изменения. В программе этапа в Лахти запланированы коньковый спринт и командный спринт классическим стилем. (Андрей Шитихин).