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12:33 (мск), источник: ТАСС

Женский командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина включен в программу ЧМ-2019

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женский командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина включен в программу чемпионата мира 2019 года в австрийском Зеефельде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Включение женского командного турнира было одобрено конгрессом организации в 2018 году, однако оргкомитет чемпионата мира изначально не мог реализовать это решение по причине инфраструктурных недостатков трамплинного комплекса. Несмотря на сложности, оргкомитету совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта Австрии в конечном итоге удалось найти выход из затруднительной ситуации.

Соревнование пройдет 26 февраля.

На молодежном чемпионате мира женский командный турнир проводится с 2006 года, в программу Кубка мира впервые он был включен в 2017-м.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде пройдет с 20 февраля по 3 марта.

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