Женский командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина включен в программу ЧМ-2019

Включение женского командного турнира было одобрено конгрессом организации в 2018 году, однако оргкомитет чемпионата мира изначально не мог реализовать это решение по причине инфраструктурных недостатков трамплинного комплекса. Несмотря на сложности, оргкомитету совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта Австрии в конечном итоге удалось найти выход из затруднительной ситуации.

Соревнование пройдет 26 февраля.

На молодежном чемпионате мира женский командный турнир проводится с 2006 года, в программу Кубка мира впервые он был включен в 2017-м.