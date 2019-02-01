Дмитрий Губерниев — мощно о Вяльбе и лайке Устюгова

Источник: Спорт-Экспресс

— Самая обсуждаемая тема сейчас — вы и предстоящий чемпионат мира в Зефельде. Люди в интернете пишут, что не хотят, чтобы вы его комментировали.

— В интернете? В четверг я был в детском доме, потом на съемках у Андрея Малахова, после этого комментировал Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку. И в каждом из этих мест ко мне подходили люди. Самых разных возрастов. Они фотографировались, рассказывали, что любят смотреть биатлон и как рады, что я поеду на чемпионат мира по лыжам. Я видел их лица, глаза, слышал благодарность. Это — самое главное. Живые люди! А не какие-то непонятные аккаунты в соцсетях. В интернете идет непонятный кипеш, но я хожу по земле и общаюсь с обычными людьми, здесь все иначе.

— Вас обвиняют в том, что вы не знаете предмета, плохо ориентируетесь в теме лыж.

— Вот это интересно. С 2003 года я пропустил только два чемпионата мира — Либерец-2009 и Лахти-2017. И то я комментировал гонки из Москвы, в том числе, победы Сергея Устюгова. Помимо этого, отработал лыжные турниры на пяти Олимпийских играх. Как комментатор лыжных гонок я давно уже состоялся и мне тут ничего не нужно доказывать.

Мне льстит, что все обсуждают комментатора, но хотелось бы, чтобы говорили о спортсменах.

— С чем связываете такой ажиотаж вокруг вашей предстоящей работы на ЧМ?

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— Удивительно, но даже сейчас, когда у нас есть отличные биатлонисты и прекрасные лыжники, все равно продолжают обсуждать комментатора. Мне это, конечно, льстит, но обидно за спортсменов. Я очень хочу, чтобы говорили о них, чтобы именно они вызывали у всех интерес. Популярность лыж в нашей стране, к моему глубокому сожалению, совсем невысокая. И я очень хочу, чтобы страна узнала о своих героях. Буду все для этого делать.

— Как в биатлоне?

— Рейтинги биатлона в этом году еще выше, чем в прошлом. И это ведь без всеобщего любимца Шипулина. В нынешнем сезоне у нас много «обвязок» до и после гонок — и по доле они не уступают самим гонкам.

— Одно из расхожих мнений: Губерниев придет в лыжи и будет искать там скандалы, разводить на острые ответы спортсменов.

— Начнем с того, что я редко беру интервью. Вполне могу быть и корреспондентом, но моя задача сейчас — комментировать. На чемпионат мира едут лучшие профессионалы — Илья Трифанов и Андрей Романов. Они прекрасно делают студии. И в микст-зоне спортсмены давать интервью обязаны. Они ведь делают это не для нас — они рассказывают стране.

При этом, понятно, никто спортсменов перед стартом дергать не будет. Есть те, кто уже отбежал. Тренеры. Сервисмены. Прославленные ветераны. Так что я не очень понимаю этой полемики. Ни один вид спорта не любит тишину, победы нужны всей стране, а не узкой группе людей, которые смотрят спутниковые каналы.

— Как вы планируете вести свои репортажи?

— Буду рассказывать о гонке, о эмоциях, накале борьбы. И, как всегда, о первых тренерах, о человеческих историях. Никто до меня не говорил так подробно о людях, которые остаются за кадром.

Перед Пхенчханом я по обыкновению запасался информацией про всех наших ребят. И узнал про очень тяжелую ситуацию, связанную с папой Дениса Спицова — полицейского, погибшего при исполнении служебного долга. Я очень осторожно рассказал про его мужество в эфире. Это крайне важно. И Денис — огромный молодец, он соединил меня со своей мамой. Мы с ней поговорили, она плакала, благодарила. Вот именно такие моменты — самое главное для меня в профессии. Меня благодарили наши красавицы-девчонки после командного спринта. Вот это — реально имеет значение.

Людям нужно рассказывать о людях. Всем интересно не только то, как спортсмен выходит на старт и финиширует, но и человеческие истории. И я рад, что большинство спортсменов все-таки понимает, что журналисты — это передаточное звено между атлетами и огромным числом болельщиков.

Очень ценю моменты, когда ко мне с теплыми словами подходили лыжники разных поколений. Например, Анатолий Акентьев, Николай Зимятов, Галина Кулакова, Раиса Сметанина — они легенды. Александр Завьялов говорил, как было бы здорово, если бы я комментировал в их время. Лыжам вообще повезло — их комментировал Георгий Сурков. Он гребец. И я подхватил эстафету у него. Так что все закономерно.

В общем, не сомневаюсь, что на чемпионате мира будет столько интервью, сколько нужно лыжной аудитории. Именно стране, а не нам.

Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Мое отношение к нему не поменялось.

— Зачем вам лыжный чемпионат мира?

— Хочу рассказывать стране о героях. И, скажу без ложной скромности, я умею делать это блестяще. Хотя у меня к самому себе бывают вопросы, я могу работать еще лучше. Но я привлекаю внимание. И был бы рад, если бы также обсуждали спортсменов, их выступления.

Из-за лыж жертвую чемпионатом Европы по любимому биатлону. Поскольку понимаю, что важно рассказать стране о лыжах, чемпионат мира по которым только раз в два года. Биатлон, кстати, мы все равно покажем — его прокомментируют мои коллеги. У меня нет отбоя от работы и предложений. Всем этим я сейчас жертвую. Не полечу на свою любимую Камчатку на прекрасный фестиваль «Берингия».

— И в этой связи вы ждете от интернет-фанатов другой реакции?

— Мне кажется, вся эта ситуация работает на повышение интереса к чемпионату мира. И даже те люди, которые больше всех кричат, чтобы я не комментировал, почему-то ловят каждое мое слово и сыплют моими цитатами. Не нравится — так не смотрите. Но вы же все обсуждаете это. Мои фразы постоянно обсасываются на всех ресурсах. Могу без ложной скромности сказать: я — хороший комментатор. Делаю свою работу интересно и расскажу о лыжниках с лучшей стороны. Журналист должен вызывать эмоции.

Спорт — это не закрытая история, а шоу, развлечение для людей. И люди, которые готовятся за бюджетные деньги государства, обязаны показывать свое лицо стране. В том числе, через национальный спортивный канал «Матч ТВ», который доверил нашей команде освещать чемпионат мира по лыжным видам.

Хорошим спортсменам общение с прессой не мешает. Спортивный век короткий и людям нужно задумываться, что есть не только сегодня, но и завтра. Сидеть в берлоге — это не выход. Не думаю, что будут какие-то запреты, свою работу мы будем делать в тактичной форме. Здорово, что перед чемпионатом мира возникла такая движуха.

— Некоторые связывают не самые высокие результаты в биатлоне как раз с повышенной движухой.

— У биатлонистов, кстати, в январе три победы, а у лыжников — одна.

— Когда непонятные люди без аватарок начинают хейтить в интернете — на это, понятно, обращать внимание нет никакого смысла. Но вас, человека, который в отличных отношениях с Легковым, Крюковым, Петуховым и многими другими прославленными лыжниками, зацепило, когда лайк под комментарием с призывом, чтобы Губерниев не комментировал лыжный ЧМ, поставил Устюгов?

— С Сергеем мы знакомы не близко. Но я считаю его гениальным спортсменом и мое отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах. И я очень сильно переживал, когда на «Тур де Ски» ему не помогла команда. Почему-то командная тактика у нас никогда не работала. Нужно такие вещи обговаривать на берегу. И чтобы люди, которые теряют свои позиции из-за помощи лидеру, должны получать какую-то часть его призовых. Это нормальная международная практика.

— В каких вы сейчас отношениях с Еленой Вяльбе?

— Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась. И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок — про комментатора, биатлон и белье. Неужели наши лыжи настолько неинтересны широкой публике? Я так не считаю и докажу обратное, что уже многократно делал.

— Вы в белье не копаетесь?

— Приведите хоть один пример, когда я делал это. Давайте. Тогда и поговорим. По факту. Я отвечаю за каждое свое слово.