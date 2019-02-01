Уткин — лыжникам: Обсудите смазку и продышитесь, телевидение — это не ваше дело

Источник: РИА "Новости"

«Запретить Губерниеву комментировать чемпионат мира по лыжам — это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай.

Мало того (это не относится к нашим молодым лыжникам, но это часть пейзажа последних лет), если выяснится, что кто-то из них ел что-то не то, перепутал добавки или ещё что, их жизнь не изменится. Ну, должность получат. Может, депутатское место. Не дай бог, конечно.

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Что из этого следует? Ребятам, какими бы они ни были — славными, добрыми, честными, чистыми, — абсолютно ВСЁ РАВНО, сколько народу посмотрит их чемпионат. Они же не в Швеции, не в Норвегии, не в Штатах, где спортсмен обязан сам искать спонсора, создавать ему публичность, и в этом залог успеха и зависимость от результата. У наших все есть. И вот им ещё и комментатора подай.

Между тем козе ясно, что успех лыжных трансляций — это Губерниев. Это понимает даже Тина Канделаки, чего уж там.

Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение — не ваше дело. Вы хотите и его ещё поюзать, но вам хватит. Не дело комментатора выбирать состав на эстафету, не дело лыжника выбирать комментатора.