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21:44 (мск), источник: ТАСС

Американская горнолыжница Вонн завершит карьеру на чемпионате мира в Швеции

ТАСС, 1 февраля. Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн проведет последнюю гонку в своей карьере на чемпионате мира — 2019, который пройдет в Швеции. Об этом спортсменка сообщила в своем Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

В августе 2018 года Вонн заявила, что завершит карьеру по окончании сезона. На этапе Кубка мира в Италии, который прошел 18—20 января, американка показала 9-й и 15-й результаты в скоростном спуске и не смогла закончить дистанцию в супергиганте. Спортсменка призналась, что может завершить карьеру досрочно, так как ее беспокоят травмы.

«Последние две недели были одними из самых эмоционально насыщенных в моей жизни, я сражалась сама с собой, сердце и разум говорят мне, что я способна выступать дальше, но тело сопротивляется. После многих бессонных ночей я пришла к мысли, что мне не следует продолжать, на чемпионате мира в Швеции на следующей неделе я выступлю в последний раз», — написала 34-летняя горнолыжница.

Вонн дебютировала в соревнованиях по горнолыжному спорту в 2000 году в возрасте 16 лет. Американка является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске, также она дважды завоевывала бронзу Игр (2010, 2018). Кроме этого, в активе спортсменки два золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах мира, четырежды Вонн стала победительницей общего зачета Кубка мира. Ей принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин — 82.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет в шведском Оре с 5 по 17 февраля. Ранее турнир проводился в городе дважды — в 1954 и 2007 годах. В 2007 году Вонн выиграла первую медаль на чемпионатах мира в карьере, дважды став серебряным призером.

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