Омелин, Вихров и Колготин квалифицировались в финал ЧМ в ски-кроссе
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские фристайлисты Игорь Омелин, Максим Вихров и Павел Колготин квалифицировались в финал соревнований в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские фристайлисты Игорь Омелин, Максим Вихров и Павел Колготин квалифицировались в финал соревнований в
В квалификации Омелин показал 26-й результат, Вихров стал 27-м, Колготин вышел в финал с 32-м результатом.
Еще один российский фристайлист Сергей Ридзик выйти в финал не сумел.
Финал в