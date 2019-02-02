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15:49 (мск), источник: ТАСС

Перед российскими горнолыжниками поставлена задача показать достойный результат на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту ставит перед спортсменами задачу показать достойный результат на чемпионате мира в Швеции. Об этом ТАСС рассказала старший тренер сборной Анастасия Попкова.

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Источник: РИА "Новости"

«Шансы всегда есть у всех, особенно учитывая, что Павел Трихичев в комбинации в прошлом году, выступая на этапе Кубка мира в Венгене, завоевал серебряную медаль, а в этом году — был шестым, то шансы велики, — сказала Попкова. — Не списываем со счетов Александра Хорошилова, который на данный момент хорошо готов, но у него в последнее время то одно, то другое не складывается. Но он сейчас в хорошей форме и имеет шансы, в том числе в слаломе».

«Самая важная задача — показать достойный результат и, конечно, завоевать медали. Также у нас выступают молодые спортсмены, например, Анастасия Горностаева 1999 года рождения, перенесшая тяжелое заболевание, но квалифицировавшаяся. Конечно, от таких спортсменов мы не ожидаем результата, но это хорошее испытание для них, чтобы в будущем они имели представление о том, что такое чемпионат мира, готовились к нему и делали определенный задел», — добавила Попкова.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет в шведском городе Оре с 4 по 17 февраля. Всего у мужчин и женщин будет разыграно по пять комплектов наград в дисциплинах скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом и комбинация. Еще один комплект медалей будет разыгран в командном первенстве.

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