Перед российскими горнолыжниками поставлена задача показать достойный результат на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

«Шансы всегда есть у всех, особенно учитывая, что Павел Трихичев в комбинации в прошлом году, выступая на этапе Кубка мира в Венгене, завоевал серебряную медаль, а в этом году — был шестым, то шансы велики, — сказала Попкова. — Не списываем со счетов Александра Хорошилова, который на данный момент хорошо готов, но у него в последнее время то одно, то другое не складывается. Но он сейчас в хорошей форме и имеет шансы, в том числе в слаломе».

«Самая важная задача — показать достойный результат и, конечно, завоевать медали. Также у нас выступают молодые спортсмены, например, Анастасия Горностаева 1999 года рождения, перенесшая тяжелое заболевание, но квалифицировавшаяся. Конечно, от таких спортсменов мы не ожидаем результата, но это хорошее испытание для них, чтобы в будущем они имели представление о том, что такое чемпионат мира, готовились к нему и делали определенный задел», — добавила Попкова.