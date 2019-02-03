Олимпийская чемпионка Сочи канадка Томпсон завоевала золото чемпионата мира в ски-кроссе

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла бронзовый призер Олимпиады-2018, чемпионка мира 2013 года Фанни Смит из Швейцарии. Третьей стала француженка Ализе Барон. Россиянки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская остановились на стадии четвертьфинала.

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Томпсон является олимпийской чемпионкой 2014 года. Она впервые завоевала золото чемпионата мира.

Среди мужчин в ски-кроссе победу одержал француз Франcуа Плас, второе место занял олимпийский чемпион 2018 года канадец Брэди Леман, третьим стал его соотечественник Кевин Друри. Россияне Павел Колготин, Игорь Омелин и Максим Вихров не смогли преодолеть стадию 1/8 финала. Бронзовый призер Олимпиады-2018 Сергей Ридзик выбыл в квалификации.