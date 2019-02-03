Олимпийская чемпионка Сочи канадка Томпсон завоевала золото чемпионата мира в ски-кроссе
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Канадская спортсменка Мариэль Томпсон завоевала золото в
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Канадская спортсменка Мариэль Томпсон завоевала золото в
Второе место заняла бронзовый призер Олимпиады-2018, чемпионка мира 2013 года Фанни Смит из Швейцарии. Третьей стала француженка Ализе Барон. Россиянки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская остановились на стадии четвертьфинала.
Томпсон является олимпийской чемпионкой 2014 года. Она впервые завоевала золото чемпионата мира.
Среди мужчин в
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.