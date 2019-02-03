Француженка Ледо стала чемпионкой мира в биг-эйре, Таталина — шестая
ТАСС, 3 февраля. Француженка Тесс Ледо завоевала золото в
ТАСС, 3 февраля. Француженка Тесс Ледо завоевала золото в
Второе место заняла американка Джулия Красс (173,75), третье — Изабель Аткин (168,75) из Великобритании. 18-летняя россиянка Анастасия Таталина, ранее выигравшая квалификацию, показала шестой результат (92,50). Лана Прусакова в финал не квалифицировалась.
Среди мужчин в
В воскресенье на чемпионате мира будут разыграны медали в