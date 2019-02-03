Климов стал вторым на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Климов занял второе место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия).
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Климов занял второе место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия).
По сумме двух прыжков Климов набрал 407,9 балла. Победу одержал поляк Камил Стох (413,2). Тройку призеров замкнул еще один представитель Польши Давид Кубацкий (405,4).
Для 25-летнего Климова это третий подиум на этапах Кубка мира в карьере. В 2017 году он стал третьим в австрийском Инсбруке, а в ноябре 2018 года одержал победу в польской Висле.