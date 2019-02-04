Умер четырехкратный чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен

Источник: AP 2019

О причинах смерти не сообщается. Летом 2018 года было объявлено, что Нюкянен страдает от диабета.

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Нюкянен является четырехкратным олимпийским чемпионом (одно золото он завоевал на Играх 1984 года, три — на Олимпиаде-1988), также в его активе одна серебряная награда Игр-1984.

Он шесть раз становился чемпионом мира, дважды — победителем «Турне четырех трамплинов».