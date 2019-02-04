Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду в Красноярске

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. Во фристайле будет разыграно 11 комплектов наград.
Полностью состав сборной России по фристайлу выглядит следующим образом:
мужчины — Максим Буров, Станислав Никитин, Руслан Катманов, Дмитрий Чуприна;.
женщины — Александра Герасимова, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова;.
мужчины — Михаил Долматов, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Андрей Махнёв, Никита Новицкий;.
женщины — Елизавета Безгодова, Антонина Дяткина, Светлана Иванова, Анна Отрощенко, Вячеслав Цветков, Ангелина Чеботарёва, Екатерина Шаферова;.
мужчины — Ярослав Кузнецов, Дмитрий Макаров, Дмитрий Мулендеев, Сергей Нехоношин;.
женщины — Лана Прусакова, Анастасия Сибиченкова, Анастасия Таталина, Яна Шакирова;.
мужчины — Максим Вихров, Игорь Омелин, Артем Костенко, Артем Набиулин;.
женщины — Анна Антонова, Виктория Завадовская, Елизавета Сафонова, Екатерина Мальцева.