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18:02 (мск), источник: Р-Спорт

Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду в Красноярске

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по фристайлу утвердил состав команды для участия в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России.

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Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. Во фристайле будет разыграно 11 комплектов наград.

Полностью состав сборной России по фристайлу выглядит следующим образом:

лыжная акробатика:

мужчины — Максим Буров, Станислав Никитин, Руслан Катманов, Дмитрий Чуприна;.

женщины — Александра Герасимова, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова;.

могул:

мужчины — Михаил Долматов, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Андрей Махнёв, Никита Новицкий;.

женщины — Елизавета Безгодова, Антонина Дяткина, Светлана Иванова, Анна Отрощенко, Вячеслав Цветков, Ангелина Чеботарёва, Екатерина Шаферова;.

слоупстайл:

мужчины — Ярослав Кузнецов, Дмитрий Макаров, Дмитрий Мулендеев, Сергей Нехоношин;.

женщины — Лана Прусакова, Анастасия Сибиченкова, Анастасия Таталина, Яна Шакирова;.

ски-кросс:

мужчины — Максим Вихров, Игорь Омелин, Артем Костенко, Артем Набиулин;.

женщины — Анна Антонова, Виктория Завадовская, Елизавета Сафонова, Екатерина Мальцева.

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