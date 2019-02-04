Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду в Красноярске

Назван состав сборной России по фристайлу на Универсиаду в Красноярске

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по фристайлу утвердил состав команды для участия в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России.