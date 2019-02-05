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08:31 (мск), источник: ТАСС

Московский этап «Лыжни России» пройдет 9 февраля в 11 округах столицы

ТАСС, 5 февраля. Более 20 тыс. жителей столицы могут принять участие в московском этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая пройдет 9 февраля в 11 округах города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Источник: Reuters

«9 февраля в Москве состоится этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России — 2019”. Забеги пройдут в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. Центральной площадкой московского этапа станет лыжная трасса у физкультурно-оздоровительного комплекса “Лазурный” на северо-западе столицы. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 14 лет», — говорится в сообщении.

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Для участников с ограниченными возможностями здоровья подготовлены специальные трассы длиной 500 м и 1000 м на лыжной базе Измайловского парка. Как уточняется в материале, в стартах могут принять участие более 20 тыс. москвичей.

Во всех местах проведения забегов можно будет сдать лыжные нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит в стране ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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