Московский этап «Лыжни России» пройдет 9 февраля в 11 округах столицы

Источник: Reuters

«9 февраля в Москве состоится этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России — 2019”. Забеги пройдут в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. Центральной площадкой московского этапа станет лыжная трасса у физкультурно-оздоровительного комплекса “Лазурный” на северо-западе столицы. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 14 лет», — говорится в сообщении.

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Для участников с ограниченными возможностями здоровья подготовлены специальные трассы длиной 500 м и 1000 м на лыжной базе Измайловского парка. Как уточняется в материале, в стартах могут принять участие более 20 тыс. москвичей.

Во всех местах проведения забегов можно будет сдать лыжные нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).