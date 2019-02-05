Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс1
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
12:20 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре горнолыжника представят Беларусь на чемпионате мира в Швеции

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском Оре сегодня будут разыграны первые награды 45-го чемпионата мира по горнолыжному спорту. Обладателей медалей в супергиганте определят женщины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На этом мировом первенстве Беларусь представят Мария Шканова, Юрий Данилочкин, Владислав Чертин и Даниил Чертин. Белорусские горнолыжники не являются фаворитами, но постараются показать свои лучшие результаты в сезоне. Традиционно главными претендентами на медали будут спортсмены Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Канады, США.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Всего на горнолыжном планетарном форуме в Оре будет разыграно 11 комплектов наград (скоростной спуск, супергигант, гигант, слалом, комбинация мужская и женская и командные соревнования). В последний раз в истории чемпионатов мира, которые проводятся раз в два года, будут разыграны медали в комбинации, а по окончании сезона 2019/2020 эта дисциплина исчезнет и из календаря Кубка мира.

За награды на склонах Оре будут бороться более 650 мастеров горнолыжного спорта из 75 стран.

 Умер российский рэпер Децл
Наташа Королева разочаровала фанатов странным нарядом
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
Две голевые передачи Ковальчука помогли победить «Лос-Анджелесу»
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
«Даллас» победил, у Радулова и Гурьянова по результативному пасу
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь