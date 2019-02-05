Четыре горнолыжника представят Беларусь на чемпионате мира в Швеции

На этом мировом первенстве Беларусь представят Мария Шканова, Юрий Данилочкин, Владислав Чертин и Даниил Чертин. Белорусские горнолыжники не являются фаворитами, но постараются показать свои лучшие результаты в сезоне. Традиционно главными претендентами на медали будут спортсмены Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Канады, США.

Всего на горнолыжном планетарном форуме в Оре будет разыграно 11 комплектов наград (скоростной спуск, супергигант, гигант, слалом, комбинация мужская и женская и командные соревнования). В последний раз в истории чемпионатов мира, которые проводятся раз в два года, будут разыграны медали в комбинации, а по окончании сезона 2019/2020 эта дисциплина исчезнет и из календаря Кубка мира.