Горнолыжница Вонн упала в супергиганте на ЧМ, после которого завершит карьеру

Перед стартом соревнований спортсменка объявила, что после чемпионата мира завершит карьеру.

34-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и четырёхкратной обладательницей Кубка мира. За карьеру Линдси выиграла 82 старта в Кубке мира.