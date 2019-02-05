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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Горнолыжница Вонн упала в супергиганте на ЧМ, после которого завершит карьеру

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время прохождения трассы супергиганта на чемпионате мира в Оре (Швеция).

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Источник: РИА "Новости"

Перед стартом соревнований спортсменка объявила, что после чемпионата мира завершит карьеру.

34-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и четырёхкратной обладательницей Кубка мира. За карьеру Линдси выиграла 82 старта в Кубке мира.

Победу в супергиганте одержала двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Тройку призёров замкнула швейцарка Коринн Зутер.

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