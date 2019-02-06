Этапы «Лыжни России» в Приморье и Хабаровске пришлось перенести из-за отсутствия снега

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По данным Приморского гидрометцентра на 31 января, высота снежного покрова в покрытых лесом горных участках в северных районах Приморья составляет от 30% до 60% нормы для данного периода времени. В южных, западных и восточных районах устойчивый снежный покров отсутствует.

«Из-за отсутствия снега на большей части края, в том числе и в официальном краевом центре “Лыжни России” — селе Калиновка Спасского района, мероприятие пока решено перенести на 23 февраля», — сказали ТАСС в департаменте спорта Приморского края.

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Как сообщили в администрации Хабаровска, жители города впервые за много лет также не смогут принять участие в забеге «Лыжня России». По данным синоптиков, с наступления холодов в ряде районов Хабаровского края не было глубоких снежных циклонов, последний раз такие погодные условия отмечались более 10 лет назад. Хабаровск всегда являлся центром проведения гонки в регионе, но в этом году им стал Комсомольск-на-Амуре.