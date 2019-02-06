Антон Кушнир и Александра Романовская квалифицировались в финал ЧМ по фристайлу в США

За свое выступление Антон Кушнир получил оценку от судей 114,60 балла, Александра Романовская — 75,60 очка. Спортсмены заняли шестые места и будут выступать седьмыми в финальной части соревнований, которая стартует ночью 7 февраля.

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Их партнеры по команде Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик, занявшие соответственно 16-е и 20-е места, не смогли пройти в финалы.

Среди мужчин лучший результат в квалификации показал атлет из Швейцарии Ноа Рот (120,81 балла), на втором месте расположился украинский спортсмен Александр Абраменко (119,03 очка), на третьей строке находится россиянин Илья Буров (116,74 балла).