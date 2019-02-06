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10:21 (мск), источник: БЕЛТА

Антон Кушнир и Александра Романовская квалифицировались в финал ЧМ по фристайлу в США

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Антон Кушнир и Александра Романовская квалифицировались в финал чемпионата мира по фристайлу, который проходит 1—10 февраля в Парк-Сити (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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За свое выступление Антон Кушнир получил оценку от судей 114,60 балла, Александра Романовская — 75,60 очка. Спортсмены заняли шестые места и будут выступать седьмыми в финальной части соревнований, которая стартует ночью 7 февраля.

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Их партнеры по команде Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик, занявшие соответственно 16-е и 20-е места, не смогли пройти в финалы.

Среди мужчин лучший результат в квалификации показал атлет из Швейцарии Ноа Рот (120,81 балла), на втором месте расположился украинский спортсмен Александр Абраменко (119,03 очка), на третьей строке находится россиянин Илья Буров (116,74 балла).

У женщин захватила лидерство китаянка Ксю Ментао (85,05 очка), на второй позиции расположилась спортсменка из России Любовь Никитина (80,32 балла), третья позиция досталась австралийке Лауре Пил (80,01 очка) и китаянке Шао Ци (80,01 балла).

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