Максим Вылегжанин: Наше поколение было не менее талантливым, чем нынешнее

Источник: Спорт-Экспресс

Максим Вылегжанин

Родился 18 октября 1982 года в Шаркане (Удмуртия)

Чемпион мира-2015 в скиатлоне

Трижды серебряный призер Олимпийских игр в Сочи

Четырехкратный призер чемпионатов мира

Из-за допингового скандала пропустил больше года, включая чемпионат мира-2017 и Олимпийские игры-2018, после чего был полностью оправдан.

— Елена Исинбаева в 2016 году говорила, что получает огромное удовольствие от каждой тренировки, поскольку понимает: это ее последний сезон и такого уже не будет. У вас аналогичная ситуация?

— Я тоже получаю удовольствие, но не могу сказать, что это пришло именно в этом году. На протяжении всей карьеры мне очень нравилось то, что я делаю. Поэтому столько и занимаюсь лыжными гонками.

— И за всю карьеру ни разу не было момента, когда «наедались» ими?

— Ну, бывает, когда в конце сезона какая-то тренировка не зайдет. Но это мимолетные эпизоды. В целом, все идет в удовольствие.

— Сейчас вы в Сочи. Почему готовитесь к чемпионату мира именно там?

— Это проверенное место. Мы тренировались здесь перед Олимпиадой-2014, перед Фалуном (ЧМ-2015, на котором Вылегжанин победил в скиатлоне, — Прим. «СЭ»). Поэтому решили не искать добра от добра.

— Но ведь «Лаура», на которой проходил лыже-биатлонный олимпийский турнир, больше не функционирует в прежнем режиме?

— А мы на соседней горе. Место называется Хмелевские озера. Высота где-то 1700−1800 м. Там гостиница, трассы, два ратрака — условия очень хорошие.

Соревновался в чемпионате Удмуртии, получил большое удовольствие

— Вы писали в инстаграме, что к «Тур де Ски» в лучшей форме подойти не удалось. Почему?

— Просто хотелось лучшего. Получалось так, что классика идет хорошо, а с коньком не складывалось. Хотя во время подготовки и в начале сезона все было неплохо. После первых гонок (на стартовом этапе Кубка мира в Руке Вылегжанин стал шестым на 15 км классикой. — Прим. «СЭ») думал, что дальше будет только лучше. Начали добавлять еще тренировочной работы и, возможно, немного перебрали. Было хорошо, хотелось большего, но не получилось.

— Вам, кстати, нравится, как со временем трансформировался «Тур»? Это ведь уже не та многодневка на выживание, которая была лет 10 назад.

— «Тур де Ски» все еще остается очень сложным соревнованием. Но, на мой взгляд, в первые год он действительно был гораздо интереснее. Там были самые разные и нестандартные дистанции. Очень интересной была гонка от точки до точки. «Тур» в то время вообще состоял из гонок, которых не было в обычном формате. Сейчас такой изюминки нет, наоборот все тоже самое, что в Кубке мира.

— Помимо «Тура» у вас в сезоне было не так много гонок. Все идет так, как ожидали?

— Хотелось провести сезон немного получше. Да, было пару попаданий в топ-10, но все-таки цель — топ-3. Однако это поправимо. Больше меня пока расстраивает коньковый ход. Как-то мы его немного упустили.

— Сейчас работа идет в основном над ним?

— Нет, и над классикой, и над коньком. Как это было на протяжении всей карьеры. Все-таки в лыжных гонках тяжело на что-то рассчитывать, готовя один только стиль.

— В середине января вы бежали на чемпионате Удмуртии. Как так получилось? Наших топовых биатлонистов и на чемпионат России не загонишь.

— Вообще не вижу в этом никакой проблемы. У меня была возможность — почему нет? Я люблю бегать, гоняться. Тем более своя трасса. Получил от этих стартов большое удовольствие.

— И вас не смущает выходить на старт даже с обычными любителями?

— Нисколько!

Хочу доказать, что отстранения меня не сломали

— Когда собираетесь в Зефельд?

— 20 числа, к началу.

— Определились, что там побежите?

— Пока нет. У нас большая команда, многие настраиваются на разные дистанции. Думаю, многое будет решаться накануне.

— Но есть же какая-то железная дисциплина, в которой выступите наверняка?

— Пожалуй, 15 км. Все-таки классика шла — был в этом сезоне пятым, шестым, десятым. В остальном не могу сказать наверняка. Может быть, еще скиатлон. Это будет решаться уже в Зефельде. Сам я готов ко всем гонкам. Но у нас сейчас очень сильная сборная, так что определяться все будет на месте.

— На чемпионате мира вы хотите доказать себе, что по-прежнему способны биться за самые высокие места? Или какая внутренняя глобальная цель?

— Хотелось бы доказать себе и соперникам, что-то время, которое меня держали без стартов, не сломило меня. Это был очень тяжелый период. Но даже после этого я могу хорошо выступать и занимать приличные места. Да и проверить свои силы с молодыми спортсменами интересно. Потом уже можно завершать карьеру.

— Медалью в престижном королевском марафоне в Осло, который был в конце прошлого сезона и собрал многих медалистов Пхенчхана, вы разве не доказали все и всем?

— Это действительно был очень приятный и важный момент для меня и, думаю, для всех болельщиков. Но хотелось отбегать весь сезон, насладиться им. А не так, чтобы после долгого отстранения пробежать одну гонку — и сразу же закончить.

— Легков говорил, что вы — огромный молодец. По сути, после этой лжедопинговой истории завершили карьеру и он, и Крюков, и Петухов. Слишком тяжелым оказался удар, плюс возраст. Это Белову еще только 28.

— Я сразу твердо решил, что так просто не уйду. Конечно, если бы отстранение тянулось лет пять, и я бы завершил карьеру. Но чемпионат мира — это хорошая мотивация.

— Допускаете мысль, что, если в Зефельде для вас все сложится хорошо, останетесь еще на сезончик?

— Исключено. Я очень надеюсь, что там действительно все сложится хорошо. Но оставаться уже нет смысла. Чемпионата мира в следующем году нет.

У меня претензий к журналистам и комментаторам нет

— Вокруг предстоящего чемпионата мира сейчас большой ажиотаж по поводу его освещения со стороны телевидения. Для вас в этом есть какая-то проблема?

— Нет. Я же не смотрю гонки с комментаторами, я в них участвую. А поговорить с репортерами после финиша — это нормально. У меня никаких претензий к журналистам и комментаторам нет.

— Вы упомянули про то, что команда в Зефельде у нас будет сильная. Многие считают, что самая сильная в истории.

— Я бы не стал так говорить. Мы в свое время тоже заезжали в топ-10 по три-четыре человека. И в «красной» группе также было много наших.

— Какой период вы имеете в виду?

— Сезоны после Ванкувера.

— Когда бегали вы, Легков, Черноусов, в спринте — Никита Крюков и Алексей Петухов.

— Еще Панжинский, Бессмертных, Япаров, Волженцев. Хотя двух первых мест в эстафете, да еще чтобы вторая команда обыграла первую, как это случилось недавно, у нас не было. Но по одаренности наше поколение считаю примерно таким же, как нынешнее. Не менее талантливым. Рочев, Панкратов, Дементьев, с которыми я начинал тренироваться, добились медалей чемпионатов мира.

— Ваше поколение себя реализовало?

— Все по-разному.

— А вы?

— Я считаю, что реализовался.

Депутатское кресло — это не мое

— Есть понимание, чем конкретно займетесь после этого сезона?

— Обширное есть — я останусь у себя в регионе и хочу развивать там лыжные гонки (Вылегжанин — руководитель Федерации лыжных гонок Удмуртии. — «СЭ»).

— Для себя заниматься продолжите?

— Это обязательно. После сезона завершу карьеру, но это не значит, что я повешу лыжи на гвоздь и больше не буду кататься. Мне интересно пробежать «Марчалонгу». Буду продолжать участвовать в марафонах, триатлоне.

— Триатлонная «железка» (3,86 км плавания, 180 км на велосипеде и 42,2 бегом. — Прим. «СЭ») входит в ваши планы?

— Да, входит. Не с тем условием, чтобы попадать в топ-3, конечно. Но, тем не менее.

— Некоторые спортсмены после завершения карьеры идут в политику. Вы себя в депутатском кресле можете представить?