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12:24 (мск), источник: ТАСС

Никитина выиграла серебро ЧМ в соревнованиях по лыжной акробатике

ТАСС, 7 февраля. Российская фристайлистка Любовь Никитина заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в турнире по лыжной акробатике. Соревнования проходили в Дир-Вэлли (США, штат Юта).

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Источник: РИА "Новости"

Победительницей в этой дисциплине стала представительница Белоруссии Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. На счету россиянки 89,88 балла. Никитина разделила второе место с китаянкой Ксю Ментао.

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