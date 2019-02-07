Никитина выиграла серебро ЧМ в соревнованиях по лыжной акробатике
ТАСС, 7 февраля. Российская фристайлистка Любовь Никитина заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в турнире по лыжной акробатике. Соревнования проходили в
ТАСС, 7 февраля. Российская фристайлистка Любовь Никитина заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в турнире по лыжной акробатике. Соревнования проходили в
Победительницей в этой дисциплине стала представительница Белоруссии Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. На счету россиянки 89,88 балла. Никитина разделила второе место с китаянкой Ксю Ментао.