Романовская завоевала золотую медаль на ЧМ по фристайлу в США

Лыжные акробаты соревновались в Дир-Вэйли, и Александра Романовская получила от судей в финале 113,18 балла. Россиянка Любовь Никитина с результатом 89,88 балла заняла второе место. Никитина показала одинаковый результат с китаянкой Ксю Ментао, лидировавшей после квалификации, но азиатская спортсменка разместилась на третьей строке итогового протокола по дополнительным показателям.
Для Александры Романовской это первая золотая медаль взрослого чемпионата мира, ранее белоруска дважды побеждала на юниорском первенстве планеты. В активе Саши также первое место на этапе Кубка мира в январе 2015 года в Лейк-Плэсиде (США).
В соревнованиях среди мужчин на чемпионате мира в лыжной акробатике победил россиянин Максим Буров — 130,09 балла. Второе место у украинца Александра Абраменко — 126,24 балла. Третьим стал Ной Рот из Швейцарии — 125,22.
Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир из Беларуси занял в Дир-Вэлли восьмое место — 114,93 балла. Белорус Дмитрий Мазуркевич в итоговом протоколе 16-й — 93,55 балла, его партнер в сборной Максим Густик с результатом 79,74 стал 20-м.
Один из лидеров женской белорусской команды, обладатель золотой награды зимней Олимпиады в Пхенчхане, Анна Гуськова чемпионат мира в США пропускала из-за травмы.
На мировом форуме лыжные акробаты разыграют также медали в командном турнире, который состоится 8 февраля.