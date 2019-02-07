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18:58 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил фристайлиста Максима Бурова с победой на чемпионате мира в США

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление российскому спортсмену Максиму Бурову в связи с победой на чемпионате мира по фристайлу 2019 года в Парк-Сити (США). Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"
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«В соревнованиях по “акробатике” Вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, уверенно потеснив на почетном пьедестале сильных соперников. Столь впечатляющий результат — заслуженная награда за Ваш спортивный талант, мастерство, целеустремленность. И конечно, это свидетельство напряженной, самоотверженной работы Ваших тренеров и наставников», — отметил глава государства.

Буров является чемпионом мира среди юниоров 2014 года. На Кубке мира россиянин дебютировал в 2015 году, дважды выиграв за это время на этапах в сезоне-2017/18. Буров стал первым за 16 лет российским фристайлистом, завоевавшим золото чемпионата мира. В 2003 году победителем стал Дмитрий Архипов.

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