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04:03 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Комсомольчанка взяла золотую медаль на чемпионате Европы

Девушка стала первой в спортивном ориентировании.

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Комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Турции в городе Сарикамис, сообщает правительство региона.

В первый день спортсмены разыграли медали в дисциплине «спринт». Алёна Трапезникова показала лучший результат среди девушек, опередив двух представительниц Швеции: Магдалену Ольсон и Туве Алксандерсон.

Среди мужчин лучшим из россиян стал хабаровчанин Сергей Горланов, занявший четвертое место. Спортсмены края выступят в смешанной эстафете.

Напомним, что в октябре прошлого года Хабаровский край впервые принимал чемпионат и Кубок России по спортивному ориентированию. Большинство медалей завоевала сборная региона — 17 наград. Соревнования прошли на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».

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