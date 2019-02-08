Комсомольчанка взяла золотую медаль на чемпионате Европы

Комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Турции в городе Сарикамис, сообщает правительство региона.

В первый день спортсмены разыграли медали в дисциплине «спринт». Алёна Трапезникова показала лучший результат среди девушек, опередив двух представительниц Швеции: Магдалену Ольсон и Туве Алксандерсон.

Среди мужчин лучшим из россиян стал хабаровчанин Сергей Горланов, занявший четвертое место. Спортсмены края выступят в смешанной эстафете.