Комсомольчанка взяла золотую медаль на чемпионате Европы
Девушка стала первой в спортивном ориентировании.
Девушка стала первой в спортивном ориентировании.
Комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Турции в городе Сарикамис, сообщает правительство региона.
Среди мужчин лучшим из россиян стал хабаровчанин Сергей Горланов, занявший четвертое место. Спортсмены края выступят в смешанной эстафете.
Напомним, что в октябре прошлого года Хабаровский край впервые принимал чемпионат и Кубок России по спортивному ориентированию. Большинство медалей завоевала сборная региона — 17 наград. Соревнования прошли на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».