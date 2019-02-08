Женские соревнования по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл на ЧМ отменены из-за погоды

«Соревнования отменены из-за погодных условий и организационных причин. Женский слоуп-стайл переносили, потом хотели перенести еще на день, однако это оказался день отъезда. Провели встречу капитанов команд, на которой все, кроме американской команды, проголосовали против проведения соревнований, а день отъезда. Жаль, что мы не смогли выступить в этом виде, ведь рассчитывали на хороший результат», — сказал Курашов.