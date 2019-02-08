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09:11 (мск), источник: ТАСС

Женские соревнования по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл на ЧМ отменены из-за погоды

ТАСС, 8 февраля. Соревнования в слоуп-стайле среди женщин на чемпионате мира по фристайлу в США были отменены из-за погодных условий и организационных причин. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Источник: РИА "Новости"

«Соревнования отменены из-за погодных условий и организационных причин. Женский слоуп-стайл переносили, потом хотели перенести еще на день, однако это оказался день отъезда. Провели встречу капитанов команд, на которой все, кроме американской команды, проголосовали против проведения соревнований, а день отъезда. Жаль, что мы не смогли выступить в этом виде, ведь рассчитывали на хороший результат», — сказал Курашов.

В слоуп-стайле у женщин Россию должны были представлять Анастасия Таталина и Лана Прусакова. Девушки ранее выступили в дисциплине биг-эйр, где Таталина вышла в финал с лучшим результатом, но заняла шестое место. Прусакова не смогла пройти квалификацию, став 11-й.

Чемпионат мира завершится 11 февраля. На данный момент сборная России занимает первое место общем командном зачете, завоевав пять медалей — три золотые и две серебряные.

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