Женские соревнования по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл на ЧМ отменены из-за погоды

«Соревнования отменены из-за погодных условий и организационных причин. Женский слоуп-стайл переносили, потом хотели перенести еще на день, однако это оказался день отъезда. Провели встречу капитанов команд, на которой все, кроме американской команды, проголосовали против проведения соревнований, а день отъезда. Жаль, что мы не смогли выступить в этом виде, ведь рассчитывали на хороший результат», — сказал Курашов.
В слоуп-стайле у женщин Россию должны были представлять Анастасия Таталина и Лана Прусакова. Девушки ранее выступили в дисциплине биг-эйр, где Таталина вышла в финал с лучшим результатом, но заняла шестое место. Прусакова не смогла пройти квалификацию, став 11-й.
Чемпионат мира завершится 11 февраля. На данный момент сборная России занимает первое место общем командном зачете, завоевав пять медалей — три золотые и две серебряные.