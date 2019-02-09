Юлия Галышева пробилась в финал чемпионата мира по фристайлу
В американском
В американском
Бронзовая призерка ОИ-2018 Галышева по итогам своего выступления в отборочном раунде набрала 68.83 баллов и вошла в число 18 финалисток ЧМ.
К сожалению, Аяулым Амренова не смогла пройти квалификацию.
У мужчин в итоговую часть соревнований пробился Павел Колмаков. Выступление спортсмена было оценено в 72.80 баллов. За бортом остались Александр Геберт и Сергей Романов.
Добавим, что на старт не вышел Дмитрий Рейхерд. Спортсмен принял решение не выступать на ЧМ