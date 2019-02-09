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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Галышева пробилась в финал чемпионата мира по фристайлу

В американском Парк-сити в рамках чемпионата мира по фристайлу и сноуборду состоялась квалификация в могуле. По ее итогам Юлия Галышева и Павел Колмаков вошли в число финалистов, сообщает пресс-служба НОК Казахстана.

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Бронзовая призерка ОИ-2018 Галышева по итогам своего выступления в отборочном раунде набрала 68.83 баллов и вошла в число 18 финалисток ЧМ.

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К сожалению, Аяулым Амренова не смогла пройти квалификацию.

У мужчин в итоговую часть соревнований пробился Павел Колмаков. Выступление спортсмена было оценено в 72.80 баллов. За бортом остались Александр Геберт и Сергей Романов.

Добавим, что на старт не вышел Дмитрий Рейхерд. Спортсмен принял решение не выступать на ЧМ из-за проявления старой травмы.

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