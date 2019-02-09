Казахстанская фристайлистка Галышева впервые в карьере стала чемпионкой мира
Казахстанка Юлия Галышева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Юлия Галышева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На протяжении всего соревнования в американском
Однако в главном финале, где сошлись шесть сильнейших могулисток, лидер казахстанской команды показала себя во всей красе, оставив позади даже олимпийскую чемпионку-2018 из Франции Перрин Лаффон.
Выступление Галышевой было оценено в 79.14 баллов. Второе место заняла Этони Джакара из Австралии — 78.99 баллов. Замкнула тройку лучших Лаффон, которая набрала 78.70 баллов.
В мужском большом финале (ТОП-18) принимал участие Павел Колмаков. Однако он не смог себя проявить, завершив ЧМ на 16 месте.