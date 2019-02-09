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08:52 (мск), источник: Р-Спорт

Анастасия Смирнова стала четвертой на чемпионате мира по фристайлу в США

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в соревнованиях по могулу на чемпионате мира по фристайлу в Парк-Сити (США).

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Источник: AP 2019

В финале Смирнова набрала 72,67 балла. Победу одержала представительница Казахстана Юлия Галышева (79,14). Серебро досталось австралийке Джакаре Энтони (78,99). Тройку призеров замкнула француженка Перрин Лаффон (78,70).

В могуле у мужчин первенствовал олимпийский чемпион Пхенчхана канадец Микаэль Кингсбери, получивший в финале 84,89 балла. Серебряным призером стал австралиец Мэтт Грэм (81,94). Бронза у японца Даити Хары (81,66). Результаты россиян: 11. Андрей Махнев (73,57), 26. Никита Новицкий (69,21), 31. Никита Паркачев (63,84), 34. Илья Чевский (61,03).

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