Анастасия Смирнова стала четвертой на чемпионате мира по фристайлу в США
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в соревнованиях по могулу на чемпионате мира по фристайлу в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в соревнованиях по могулу на чемпионате мира по фристайлу в
В финале Смирнова набрала 72,67 балла. Победу одержала представительница Казахстана Юлия Галышева (79,14). Серебро досталось австралийке Джакаре Энтони (78,99). Тройку призеров замкнула француженка Перрин Лаффон (78,70).
В могуле у мужчин первенствовал олимпийский чемпион Пхенчхана канадец Микаэль Кингсбери, получивший в финале 84,89 балла. Серебряным призером стал австралиец Мэтт Грэм (81,94). Бронза у японца Даити Хары (81,66). Результаты россиян: 11. Андрей Махнев (73,57), 26. Никита Новицкий (69,21), 31. Никита Паркачев (63,84), 34. Илья Чевский (61,03).