«Возможно, заплачу на награждении на следующей Олимпиаде». Галышева прокомментировала победу на чемпионате мира

Мировое первенство проходит в американском Парк-Сити (Юта, США). И сегодня, 9 февраля, состоялись соревнования в могуле. По итогам своего выступления Галышева завоевала золотую медаль.
— Юлия, что для вас значит привезти «золото» в Казахстан?
— Это огромный труд. Не только мой, но и всей команды. Она находится сейчас здесь, поддерживает и помогает.
— Что вы ощущали, когда услышали гимн своей страны?
— Я очень редко плачу. Плакала только на Олимпийских играх, но я не была первой. Возможно, я заплачу на следующей Олимпиаде.
— Завтра у вас еще один старт. Что от вас ожидать? Двойную медаль?
— Ну, я не знаю, посмотрим. Но я буду очень рада двойной медали, конечно.
Напомним, победа на чемпионате мира стала для Галышевой первой в ее карьере. Самым высоким достижением для нее является третье место на Олимпиаде-2018.