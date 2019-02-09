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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Возможно, заплачу на награждении на следующей Олимпиаде». Галышева прокомментировала победу на чемпионате мира

Казахстанская могулистка Юлия Галышева в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировала свою историческую победу на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

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Мировое первенство проходит в американском Парк-Сити (Юта, США). И сегодня, 9 февраля, состоялись соревнования в могуле. По итогам своего выступления Галышева завоевала золотую медаль.

— Юлия, что для вас значит привезти «золото» в Казахстан?

— Это огромный труд. Не только мой, но и всей команды. Она находится сейчас здесь, поддерживает и помогает.

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— Что вы ощущали, когда услышали гимн своей страны?

— Я была очень рада.

— Но вы не плакали…

— Я очень редко плачу. Плакала только на Олимпийских играх, но я не была первой. Возможно, я заплачу на следующей Олимпиаде.

— Завтра у вас еще один старт. Что от вас ожидать? Двойную медаль?

— Ну, я не знаю, посмотрим. Но я буду очень рада двойной медали, конечно.

Напомним, победа на чемпионате мира стала для Галышевой первой в ее карьере. Самым высоким достижением для нее является третье место на Олимпиаде-2018.

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