Антон Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле

«Третье место среди мужчин занял Антон Шипулин. Первое занял Юрий Гаврилов, второе — Никита Ступак. Среди женщин первое место — Анна Медведева, второе — Екатерина Леонова и третье — Дарья Николина», — сказал Чукреев.
Победителям вручили снегоходы, отметил директор.
Чукреев добавил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев финишировал в числе первых. «Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-й по счету “Лыжне России”. Сегодняшний забег посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году. А такие соревнования — это отличная пропаганда здорового образа жизни и мощный стимул к тренировкам», — рассказал губернатор на своей официальной странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что более 15 тыс. человек приняли участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле. Среди участников, помимо Куйвашева и Шипулина, был бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года в лыжных гонках Иван Алыпов.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.