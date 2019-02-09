Антон Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле

Чукреев добавил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев финишировал в числе первых. «Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-й по счету “Лыжне России”. Сегодняшний забег посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году. А такие соревнования — это отличная пропаганда здорового образа жизни и мощный стимул к тренировкам», — рассказал губернатор на своей официальной странице в Instagram.