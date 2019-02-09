Устюгов и Непряева вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Устюгов и Непряева вошли в состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Сергей Устюгов, Наталья Непряева и еще 22 лыжника вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Зеефельде, сообщили РИА Новости в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).