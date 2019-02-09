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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов и Непряева вошли в состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Сергей Устюгов, Наталья Непряева и еще 22 лыжника вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Зеефельде, сообщили РИА Новости в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Источник: Р-Спорт
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

В состав мужской сборной вошли: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Андрей Собакарев.

В составе женской команды в Зеефельд отправятся: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова.

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