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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке

Его финишное время составило 36:3.0.

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Источник: Reuters

Лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке в словенской Планице, сообщает Olympic.kz.

Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0. Вторым завершил гонку эстонец Карел Таммъярв — 37:17.9. Третье место осталось за поляком Домиником Буры — 37:40.8. Всего финишную черту пересекли 70 спортсменов.

Отметим, что Альпийский Кубок входит в соревновательную программу FIS-стартов.

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