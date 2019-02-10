Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке
Его финишное время составило 36:3.0.
Его финишное время составило 36:3.0.
Лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке в словенской Планице, сообщает Olympic.kz.
Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0. Вторым завершил гонку эстонец Карел Таммъярв — 37:17.9. Третье место осталось за поляком Домиником Буры — 37:40.8. Всего финишную черту пересекли 70 спортсменов.
Отметим, что Альпийский Кубок входит в соревновательную программу