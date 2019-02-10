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17:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самая красивая лыжница уходит. Мы будем скучать

Линдси Вонн стала третьей в последнем старте в карьере.

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Источник: Reuters

О том, что она закончит карьеру после чемпионата мира-2019, Вонн объявила сама незадолго до старта турнира. Впрочем, особого секрета из того, что этот сезон для нее последний, 34-летняя американка не делала уже довольно давно.

«Последние две недели были одними из самых эмоциональных в моей жизни. Я боролась с собой. Сердце и разум говорят мне, что я могу выступать дальше, но тело сопротивляется. После множества бессонных ночей я окончательно решила, что мне не следует продолжать выступать. На чемпионате мира в Швеции я проведу последнюю гонку в карьере», — написала Вонн на своей странице в Фейсбуке.

Начало чемпионата для американки не задалось. Во время супергиганта она упала, и упала довольно жестко.

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«Впечатление, будто меня переехал грузовик, болят ребра, перехватило дыхание. Но колени в порядке, не хуже, чем раньше. Сразу после падения подумала: “Черт, что я здесь делаю? Я слишком стара!” Но не надо меня так быстро хоронить. У меня еще есть шанс выиграть», — сказала после падения Вонн агентству AFP.

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Выше только Стенмарк

Вонн — настоящая легенда горных лыж и одна из самых успешных представительниц зимних видов спорта в истории США. На ее счету четыре победы в общем зачете Кубка мира — больше нет ни у кого, золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, два золота чемпионатов мира. Медалей могло быть и больше, но Игры-2014 в Сочи она пропустила из-за тяжелой травмы колена. В Россию, впрочем, она все равно приехала — в качестве корреспондента телеканала NBC.

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Достижения Вонн можно перечислять еще долго. Назовем два. У американки — 20 малых Кубков мира за победы в различных дисциплинах, и это рекорд, причем как для мужчин, так и для женщин. У знаменитого шведа Ингемара Стенмарка 19 хрустальных глобусов. И, кроме того, на счету Вонн 82 победы на этапах Кубка мира — больше нет ни у одной горнолыжницы. У Стенмарка — 86 побед.

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В какой-то момент превосходство Линдси над соперницами было столь подавляющим, что она заговорили о желании принять участие в мужских стартах. Неизвестно — чего здесь было больше — реального спортивного интереса или пиара, но данному проекту так и не суждено было воплотиться в жизнь. Вопрос о допуске Вонн в мужские соревнования рассматривался с 2012 года несколько раз, но FIS так и не дала своего одобрения.

Уход американки можно сравнить с завершением карьеры лыжником Петтером Нортугом или биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом — масштаб ее личности в горных лыжах вполне сопоставим. Последний в карьере старт — скоростной спуск на чемпионате мира в шведском Эре — Линдси выиграть, увы, не удалось — она стала третьей.

Большая звезда

Но Вонн — это не только про спорт. Она — настоящая селебрити. Линдси охотно принимает участие в разных светских мероприятиях и шоу типа «Вечернее шоу Дэвида Леттермана», с которого, по сути, снял кальку Иван Ургант.

Вонн снималась для Sports Illustrated в известной серии Swimsuit Edition, причем дважды — в 2010 и 2016 годах. Причем второй раз на ней не было ничего, кроме нарисованного купальника.

За ее романом со знаменитым гольфистом Тайгером Вудсом в 2013—2015 годах следила вся Америка. Сейчас у Вонн не менее экстравагантный бойфренд — канадский хоккеист Пи Кей Саббан, являющийся одним из самых ярких шоуменов НХЛ.

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Наверняка Линдси не будет скучно в жизни после спорта. А вот мы точно будем скучать. ​.

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