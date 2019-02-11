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11 февраля, источник: Газета.Ру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо может получить условный срок

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо может получить условный тюремный срок за ДТП, которое произошло по его вине в декабре, передает VG.

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Источник: РИА "Новости"

«Учитывая тот факт, что столкновение привело к достаточно серьезной травме, а также к материальному ущербу участникам ДТП, обвинение считает, что данный случай является слишком серьезным, чтобы его можно было урегулировать лишь штрафом. При передаче дела обвинение даст свою оценку необходимому наказанию и предложит короткий условный срок», — говорится в пресс-релизе, опубликованном полицией Тренделага.

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