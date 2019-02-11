Алексис Пентюро победил в горнолыжной комбинации на чемпионате мира
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Француз Алексис Пентюро завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации на чемпионате мира в Оре (Швеция).
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Француз Алексис Пентюро завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации на чемпионате мира в Оре (Швеция).
Пентюро стал 24-м в скоростном спуске и вторым в слаломе, по сумме показав лучшее время из всех участников — 1 минута 47,71 секунды.
Серебро досталось словенцу Штефану Хадалину (отставание — 0,24 секунды). Бронза у австрийца Марко Шварца (+0,46).
Пентюро, которому в марте исполнится 28 лет, стал двукратным чемпионом мира по горнолыжному спорту. На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось два года назад в швейцарском