Алексис Пентюро победил в горнолыжной комбинации на чемпионате мира

Пентюро стал 24-м в скоростном спуске и вторым в слаломе, по сумме показав лучшее время из всех участников — 1 минута 47,71 секунды.

Пентюро, которому в марте исполнится 28 лет, стал двукратным чемпионом мира по горнолыжному спорту. На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось два года назад в швейцарском Санкт-Морице, он в составе сборной Франции завоевал золото в смешанных командных соревнованиях.