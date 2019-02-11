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11 февраля, источник: Р-Спорт

Алексис Пентюро победил в горнолыжной комбинации на чемпионате мира

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Француз Алексис Пентюро завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации на чемпионате мира в Оре (Швеция).

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Источник: РИА "Новости"

Пентюро стал 24-м в скоростном спуске и вторым в слаломе, по сумме показав лучшее время из всех участников — 1 минута 47,71 секунды.

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Серебро досталось словенцу Штефану Хадалину (отставание — 0,24 секунды). Бронза у австрийца Марко Шварца (+0,46).

Пентюро, которому в марте исполнится 28 лет, стал двукратным чемпионом мира по горнолыжному спорту. На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось два года назад в швейцарском Санкт-Морице, он в составе сборной Франции завоевал золото в смешанных командных соревнованиях.

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