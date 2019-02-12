Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
12 февраля, источник: Vesti.kz

В тесном кругу родных и друзей. В Алматы встретили чемпионку мира по фристайлу Юлию Галышеву

Первая в истории Казахстана чемпионка мира по фристайлу Юлия Галышева вернулась домой, передает корреспондент Vesti.kz. Правда, встреча лидера сборной Казахстана по фристайлу в аэропорту Алматы прошла скромно.

Наверх

Триумфатора мирового первенства, прошедшего в Парк-Сити (Юта, США) в основном встречали родные и друзья. Сама Юлия устало улыбалась после дальнего перелета. Она ничуть не расстроилась тому, что ее встречали не с таким же размахом, как после «бронзы» на Олимпиаде-2018.

«Это работа всей команды. Мы рассчитывали на медали, но смогли добиться лучшего достижения. Я счастлива быть чемпионкой мира. Это не последняя победа, впереди новые соревнования и новые победы», — отметила Галышева.

Тренер Галышевой Елена Круглыхина также довольно буднично поделилась своими впечатлениями, заявив, что ее подопечная четко выполнила все указания.

«Я считаю, что практически те же соревнования, что и Олимпиада. Выступают те же спортсмены. Мы ехали именно за золотой медалью и смогли ее завоевать. Это большая радость для Юли, меня и нашей страны», — поделилась Круглыхина.

Напомним, что Галышева впервые в карьере стала чемпионкой мира в могуле. До этого казахстанка выигрывала «бронзу» ЧМ-2015 в Крайшберге и «серебро» ЧМ-2017 в Сьерра-Неваде. Обе медали Галышева завоевала в параллельном могуле. Также она является обладательницей бронзовой медали в могуле на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"После нокаута от монстра подумал о детях и решил не вставать". Как промоутер украл у американца почти весь гонорар за бой с Головкиным
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
«Аякс» принимает «Реал (трансляция)
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь