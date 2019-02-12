В тесном кругу родных и друзей. В Алматы встретили чемпионку мира по фристайлу Юлию Галышеву

Триумфатора мирового первенства, прошедшего в Парк-Сити (Юта, США) в основном встречали родные и друзья. Сама Юлия устало улыбалась после дальнего перелета. Она ничуть не расстроилась тому, что ее встречали не с таким же размахом, как после «бронзы» на Олимпиаде-2018.
«Это работа всей команды. Мы рассчитывали на медали, но смогли добиться лучшего достижения. Я счастлива быть чемпионкой мира. Это не последняя победа, впереди новые соревнования и новые победы», — отметила Галышева.
Тренер Галышевой Елена Круглыхина также довольно буднично поделилась своими впечатлениями, заявив, что ее подопечная четко выполнила все указания.
«Я считаю, что практически те же соревнования, что и Олимпиада. Выступают те же спортсмены. Мы ехали именно за золотой медалью и смогли ее завоевать. Это большая радость для Юли, меня и нашей страны», — поделилась Круглыхина.
Напомним, что Галышева впервые в карьере стала чемпионкой мира в могуле. До этого казахстанка выигрывала «бронзу» ЧМ-2015 в Крайшберге и «серебро» ЧМ-2017 в Сьерра-Неваде. Обе медали Галышева завоевала в параллельном могуле. Также она является обладательницей бронзовой медали в могуле на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.