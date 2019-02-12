В тесном кругу родных и друзей. В Алматы встретили чемпионку мира по фристайлу Юлию Галышеву

Триумфатора мирового первенства, прошедшего в Парк-Сити (Юта, США) в основном встречали родные и друзья. Сама Юлия устало улыбалась после дальнего перелета. Она ничуть не расстроилась тому, что ее встречали не с таким же размахом, как после «бронзы» на Олимпиаде-2018.

«Это работа всей команды. Мы рассчитывали на медали, но смогли добиться лучшего достижения. Я счастлива быть чемпионкой мира. Это не последняя победа, впереди новые соревнования и новые победы», — отметила Галышева.

Тренер Галышевой Елена Круглыхина также довольно буднично поделилась своими впечатлениями, заявив, что ее подопечная четко выполнила все указания.

«Я считаю, что практически те же соревнования, что и Олимпиада. Выступают те же спортсмены. Мы ехали именно за золотой медалью и смогли ее завоевать. Это большая радость для Юли, меня и нашей страны», — поделилась Круглыхина.