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12 февраля, источник: Sport24

Русские лыжники использовали секретный метод подготовки к чемпионату мира. Было опасно!

Устюгов и Белов в главных ролях.

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Группа русских лыжников под руководством Маркуса Крамера завершает тренировочный сбор в итальянском Тоблахе. В выходной день мужская часть команды решила разнообразить свое пребывание очень необычным способом — катанием на санках.

За последние недели мы уже привыкли, что лыжники сборной России удивляют нас как никогда. И вызовы принимают, и в споры вписываются. Это радует. Вообще теперь можно не удивляться, если на чемпионате мира они еще что-то оригинальное выкинут. А пока команда кайфует на сборах. Да, и такое возможно!

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Активное участие в зимней забаве, но с европейским отливом (заезд прошел на горнолыжной трассе) приняли Сергей Устюгов, Евгений Белов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. Парни даже наставника с собой захватили. Обо всем этом рассказал Евгений Белов (недавний участник спора с Устюговым) в своем инстаграме. Так, что не сложно догадаться, кто подбил всю команду на покатушки с горки.

«Сегодня был классный день, отлично покатались на санках по специально подготовленной трассе. Время прошло незаметно. Наши девчонки испугались и не пошли. P. S. Подготовка к ЧМ подходит к концу», — написал Белов.

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В комментариях к посту даже развернулась шуточная дискуссия между ним и Юлией Белоруковой, которая встала на защиту женской половины команды. Евгений намекнул, что девчонки просто струсили. «Просто девочки “с головой”», — ответила Юля.

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Спуск, кстати, был не самым безопасным, но когда это останавливало русских парней. Может, это секретный метод подготовки к победам на чемпионате мира, кто знает. А пока смотрите, как проходил звездный заезд.

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Составить конкуренцию Роману Репилову и Семену Павличенко лыжники пока не смогут, но потенциал налицо!

Главное, что наши научились расслабляться и превращать тренировки в праздник. Настрой перед чемпионатом мира четкий, позитивный. Медали ждут.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зефельде с 19 февраля по 3 марта.

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