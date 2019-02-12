Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс1
Реал0
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
12 февраля, источник: ТАСС

Перед российскими прыгунами на лыжах с трамплина поставлена задача войти в топ-10 на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Один из российских прыгунов на лыжах с трамплина на чемпионате мира должен занять место в первой десятке в личных соревнованиях. Такая задача поставлена перед сборной России руководством национальной федерации, сообщил ТАСС главный тренер команды Евгений Плехов.

Наверх

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде. В турнире примет участие Евгений Климов, который в этом сезоне стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира.

«Перед нами стоит задача, чтобы один человек занял место с первого по десятое, еще один — оказался в тридцатке. В миксте — место с четвертого по шестое, но мы все равно будем стараться, потому что шансы на призовое место есть», — сказал Плехов.

«Боюсь давать прогнозы, но мы будем стремиться к лучшему. Ребята в команде знающие и умеющие, они способны прыгать далеко и красиво», — отметил он.

В состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионат мира также вошли многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев.

На чемпионате мира мужчины разыграют два комплекта наград в личных стартах.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
«Аякс» принимает «Реал (трансляция)
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь