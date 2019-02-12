Перед российскими прыгунами на лыжах с трамплина поставлена задача войти в топ-10 на ЧМ

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде. В турнире примет участие Евгений Климов, который в этом сезоне стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира.

«Перед нами стоит задача, чтобы один человек занял место с первого по десятое, еще один — оказался в тридцатке. В миксте — место с четвертого по шестое, но мы все равно будем стараться, потому что шансы на призовое место есть», — сказал Плехов.

«Боюсь давать прогнозы, но мы будем стремиться к лучшему. Ребята в команде знающие и умеющие, они способны прыгать далеко и красиво», — отметил он.

В состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионат мира также вошли многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев.