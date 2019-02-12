Фристайлист Колготин, получивший травму на ЧМ, пропустит 3−4 месяца

«Колготин получил травму. У него поврежден голеностоп на одной ноге и берцовая кость на другой, но не переломы, а трещина. Плюс у него было сильное сотрясение мозга, и из-за этого он не полетел с командой из США, а вылетел позже. Срок восстановления составит около 3−4 месяцев, так что к новому сезону ждем. Сейчас он будет восстанавливаться в России», — сказал Долгов по телефону.