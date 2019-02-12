Фристайлист Колготин, получивший травму на ЧМ, пропустит 3−4 месяца
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Фристайлист сборной России Павел Колготин, выступающий в дисциплине
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Фристайлист сборной России Павел Колготин, выступающий в дисциплине
Чемпионат мира по фристайлу прошел в
Колготин смог выйти в финальную часть соревнований, однако не финишировал
«Колготин получил травму. У него поврежден голеностоп на одной ноге и берцовая кость на другой, но не переломы, а трещина. Плюс у него было сильное сотрясение мозга, и