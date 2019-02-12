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12 февраля, источник: Р-Спорт

Фристайлист Колготин, получивший травму на ЧМ, пропустит 3−4 месяца

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Фристайлист сборной России Павел Колготин, выступающий в дисциплине ски-кросс, будет восстанавливаться около 3−4 месяцев после травмы, полученной на чемпионате мира, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Александр Долгов.

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Источник: AFP 2019

Чемпионат мира по фристайлу прошел в Парк-Сити (США) в феврале.

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Колготин смог выйти в финальную часть соревнований, однако не финишировал из-за падения.

«Колготин получил травму. У него поврежден голеностоп на одной ноге и берцовая кость на другой, но не переломы, а трещина. Плюс у него было сильное сотрясение мозга, и из-за этого он не полетел с командой из США, а вылетел позже. Срок восстановления составит около 3−4 месяцев, так что к новому сезону ждем. Сейчас он будет восстанавливаться в России», — сказал Долгов по телефону.

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