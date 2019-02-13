Экологи требуют отставки главы Международной федерации лыжного спорта
Некоммерческая экологическая организация Protect Our Winters составила петицию с требованием уволить президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера.
Некоммерческая экологическая организация Protect Our Winters составила петицию с требованием уволить президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера.
Инициаторам кажется необходимой отставка главы федерации в связи с его мнением о последствиях глобального потепления.
«Мы требуем немедленной отставки Джанфранко Каспера с поста главы FIS в ответ на то, что он отрицает антропогенные причины изменения климата. Мы, члены сообщества любителей активного отдыха и зимних видов спорта, потрясены недавним заявлением господина Каспера, который отрицает изменения климата. Сообщество зимних видов требует действий в отношении климатической проблемы, и мы не допустим, чтобы те, кто отрицает научные факты, оставались на руководящих должностях. Вот почему мы просим вас отправить это письмо мистеру Касперу и попросить его немедленно уйти в отставку», — гласит петиция.
До этого Каспера уже критиковали за его мнение о том, что Олимпийские игры нужно проводить в странах с диктатурой.