Экологи требуют отставки главы Международной федерации лыжного спорта

«Мы требуем немедленной отставки Джанфранко Каспера с поста главы FIS в ответ на то, что он отрицает антропогенные причины изменения климата. Мы, члены сообщества любителей активного отдыха и зимних видов спорта, потрясены недавним заявлением господина Каспера, который отрицает изменения климата. Сообщество зимних видов требует действий в отношении климатической проблемы, и мы не допустим, чтобы те, кто отрицает научные факты, оставались на руководящих должностях. Вот почему мы просим вас отправить это письмо мистеру Касперу и попросить его немедленно уйти в отставку», — гласит петиция.