Устюгов и Непряева выступят на этапе Кубке мира по лыжным гонкам в Италии
Этап Кубка мира пройдет в итальянской коммуне Конь
Этап Кубка мира пройдет в итальянской коммуне Конь
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Сергей Устюгов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в Федерации лыжных гонок России.
Этап Кубка мира пройдет в итальянской коммуне Конь
В составе женской сборной России в спринте примут участие Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева.
В составе мужской команды спринт побегут Александр Большунов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин.
На мужскую индивидуальную гонку в состав вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин.
У женщин индивидуальную гонку будут бежать Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталья Непряева.