Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Еврокубки
14.02
Виктория Пл2
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
14.02
Брюгге2
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.02
Цюрих1
Наполи3
Футбол. Еврокубки
14.02
Мальме1
Челси2
Футбол. Еврокубки
14.02
Шахтер Д2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
14.02
Селтик0
Валенсия2
Футбол. Еврокубки
14.02
Спортинг0
Вильярреал1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Торонто Мэйпл Ливз
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В0
Интер1
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр0
Генк0
Футбол. Еврокубки
14.02
Краснодар0
Байер0
Футбол. Еврокубки
14.02
Ренн3
Бетис3
Футбол. Еврокубки
14.02
Олимпиакос П2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио0
Севилья1
Футбол. Еврокубки
14.02
БАТЭ1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
14.02
Галатасарай1
Бенфика2
Хоккей. КХЛ
14.02
НефтехимикОТ5
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
14.02
Барыс3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
14.02
Адмирал3
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
14.02
Амур3
Авангард2
Все события
Фоторепортажи
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
00:51 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов и Непряева выступят на этапе Кубке мира по лыжным гонкам в Италии

Этап Кубка мира пройдет в итальянской коммуне Конь 16—17 февраля.

Наверх

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Сергей Устюгов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в Федерации лыжных гонок России.

Этап Кубка мира пройдет в итальянской коммуне Конь 16—17 февраля. В рамках соревнований состоятся спринтерские гонки свободным стилем и индивидуальные гонки классическим ходом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

В составе женской сборной России в спринте примут участие Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева.

В составе мужской команды спринт побегут Александр Большунов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин.

На мужскую индивидуальную гонку в состав вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин.

У женщин индивидуальную гонку будут бежать Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталья Непряева.

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России
Эмери опять «тренеришка»: «Арсенал» проиграл БАТЭ
Мимо диванов. У женской сборной России по биатлону проблемы
Гол Черышева помог «Валенсии» победить в матче 1/16 финала ЛЕ
«Это нечто». Самый невероятный гол в истории российского хоккея
«Челси» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В команде Головина Рыболовлев уволил Васильева. Что происходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь