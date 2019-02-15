Сборная Казахстана во главе с Полтораниным примет участие в чемпионате мира по лыжным гонкам
Национальная сборная Казахстана по лыжным гонкам примет участие в чемпионате мира, сообщает казахстанская федерация.
Национальная сборная Казахстана по лыжным гонкам примет участие в чемпионате мира, сообщает казахстанская федерация.
Соревнования пройдут в австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.
В состав сборной Казахстана вошел ее лидер Алексей Полторанин, а также еще 11 ведущих лыжников страны.
Мужская сборная: Алексей Полторанин, Николай Чеботько, Виталий Пухкало, Евгений Величко, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев, Денис Волотка.
Женская сборная: Анна Шевченко, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Эльмира Мутагарова, Марина Матросова.
Программа соревнований: