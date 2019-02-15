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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана во главе с Полтораниным примет участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

Национальная сборная Казахстана по лыжным гонкам примет участие в чемпионате мира, сообщает казахстанская федерация.

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Соревнования пройдут в австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.

В состав сборной Казахстана вошел ее лидер Алексей Полторанин, а также еще 11 ведущих лыжников страны.

Мужская сборная: Алексей Полторанин, Николай Чеботько, Виталий Пухкало, Евгений Величко, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев, Денис Волотка.

Женская сборная: Анна Шевченко, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Эльмира Мутагарова, Марина Матросова.

Программа соревнований:

21.02.2019 — спринт, свободный стиль, женская и мужская группы
23.02.2019 — скиатлон, женская и мужская группы
24.02.2019 — командный спринт, женская и мужская группы
26.02.2019 — гонка 10 километров, классический стиль, женская группа
27.02.2019 — гонка, 15 километров, классический стиль, мужская группа 28.02.2019 — эстафета, женская группа
01.03.2019 — эстафета, мужская группа
02.03.2019 — масс-старт, 30 километров, свободныйстиль, женская группа
03.03.2019 — масс-старт, 50 километров, свободный стиль, мужская группа.

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