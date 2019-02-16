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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Снежана Дребенкова вновь выиграла этап Кубка Европы по фристайлу

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера лыжной акробатики завоевали два золота на этапе Кубка Европы в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в соревнованиях женщин первое место заняла белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова. Накануне она также показала лучший результат.

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Вторая итоговая позиция сегодня у казахстанской спортсменки Аяны Жолдас, третье место заняла еще одна белоруска Яна Ярмашевич.

У мужчин лучшим стал белорус Макар Митрофанов, его товарищ по команде Вячеслав Тимерцев был вторым, третье место у швейцарского фристайлиста Андрина Шадлера.

Соревнования Кубка Европы завершатся 17 февраля. В следующую субботу, 23 февраля, в «Раубичах» пройдут состязания этапа Кубка мира, в котором выступят сильнейшие мастера лыжной акробатики.

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