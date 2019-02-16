Никитин победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Станислав Никитин стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Станислав Никитин стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве.
Никитин в субботу занял первое место с результатом 128,96 балла.
Вторым стал китаец Ван Синьди (123,08), третьим — швейцарец Ноэ Рот (119,91).
Еще один представитель России Павел Кротов показал четвертый результат — 101,81.
У женщин победила белоруска Александра Романовская — 105,93. Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), третье — китаянка Сюй Мэнтао (89,88).
Россиянка Любовь Никитина стала шестой — 46,62.