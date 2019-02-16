Белоруска Романовская выиграла этап КМ по фристайлу в Москве
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающей стадии соревнований чемпионка мира 2019 года из Беларуси получила от судей 105,93 балла.
На вторую ступень пьедестала почета поднялась Лора Пил из Австралии — 97,64 балла, третье место заняла Ксю Ментао из Китая — 89,88 балла.
В соревнованиях среди мужчин белорусский фристайлист Антон Кушнир не вышел в суперфинал, а победил Станислав Никитин из России.
Следующий этап Кубка мира по фристайлу состоится 23 февраля в спорткомплексе «Раубичи».