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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Романовская выиграла этап КМ по фристайлу в Москве

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В решающей стадии соревнований чемпионка мира 2019 года из Беларуси получила от судей 105,93 балла.

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На вторую ступень пьедестала почета поднялась Лора Пил из Австралии — 97,64 балла, третье место заняла Ксю Ментао из Китая — 89,88 балла.

В соревнованиях среди мужчин белорусский фристайлист Антон Кушнир не вышел в суперфинал, а победил Станислав Никитин из России.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу состоится 23 февраля в спорткомплексе «Раубичи».

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