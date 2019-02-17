Лыжник Большунов завоевал золото в гонке на 15 км на этапе КМ в Италии
Третьим стал еще один россиянин Александр Бессмертных.
Третьим стал еще один россиянин Александр Бессмертных.
ТАСС, 17 февраля. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Конье. Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 48,4 секунды.
Второе место занял финн Ииво Нисканен (отставание — 43,7 секунды). Третьим стал россиянин Александр Бессмертных (+55,9).