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17:12 (мск), источник: Sport24

Русский монстр уничтожил всех перед ЧМ. Он привез олимпийскому чемпиону больше 40 секунд

В топ-10 пятеро русских.

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Чемпионат мира по лыжам стартует уже на следующей неделе, а гонки классикой с раздельным стартом на этапе в итальянской Конье были последними соревнованиями перед главным событием сезона.

Непряева была фаворитом

В женской разделке на десять километров главными фаворитами были россиянки. Коэффициент на победу Натальи Непряевой, идущей на втором месте в тотале, был всего 1,75. Как такое возможно на соревнованиях, где стартует больше полусотни лыжниц?

Все просто. Наталья и Юлия Белорукова были единственными из топ-10 общего зачета, кто решил стартовать в Италии. От гонки отказались супернорвежки Ингвилд Эстберг, Тереза Йохауг и Астрид Якобсен, а также финка Криста Пярмякоски, шведки Шарлотта Калла и Эбба Андерссон.

Однако без серьезных конкуренток Непряева взяла всего лишь бронзу. Наталья прогадала с тактикой. Она решила неспешно начать гонку и добавить на финишных километрах. Но отыграть солидное отставание не вышло.

Россиянка показала результат 27.37,4 секунды. Победила представительница Финляндии Кертту Нисканен (27.24,8), второе место у швейцарки Надин Фендрих (27.27,8).

Белорукова заняла четвертое место (27.39,2), Алиса Жамбалова — пятое (27.55,7), Мария Истомина — 18-е (28.38,8), Анна Жеребятьева — 30-е (28.56,0), Лидия Дуркина — 32-е (29.05,0).

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Похоже, этот успех стал неожиданным даже для самой 30-летней финки. На индивидуальных подиумах она не была уже два года. А побеждала в последний раз больше пяти лет назад. Но тут такое возвращение. Шок для всех.

Кубок мира. Конья, Италия. Женщины. Гонка 10 км, классический стиль
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.24,8
2. Надин Фендрих (Швейцария) — +3,0
3. Наталья Непряева (Россия) — +12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) — +14,4
5. Алиса Жамбалова (Россия) — +30,9…
18. Мария Истомина (Россия) — +1.14,0…
30. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.31,2…
32. Лидия Дуркина (Россия) — +1.40,2.

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Большунов испортил семейный праздник.

Младший брат Кертту, уже великий Ийво Нисканен, двукратный олимпийский чемпион, в своей коронной гонке (15 км классикой с раздельным стартом) изначально считался фаворитом. Ийво блестяще владеет именно классической техникой. Он — действующий чемпион мира в разделке и действующий олимпийский чемпион на королевской дистанции в 50 километров (так он на последних километрах обошел Александра Большунова). В этом сезоне Ийво пропустил кучу гонок, но в классике всегда смотрелся круто. Так что после победы Кертту все ждали второго семейного золота.

Все же знали, что сборная Норвегии выступала в полурезервном составе. Гонку пропускали Шур Рете и недавно оскандалившийся из-за попадания в ДТП лидер сезона Йоханнес Клэбо. Не приехали в Италию и другие норвежские топы — Эмил Иверсен и Мартин Йонсруд Сундбю.

Казалось, все в руках Нисканена. Побеждай и устраивай праздник для семьи и всей Финляндии. Но все испортил простой русский парень Саша Большунов.

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Вчера нашего лыжника в полуфинале спринта срубил француз Ришар Жуве. Спорная была ситуация. Но в итоге оба фаворита остались на стадии четвертьфинала. Сегодня разозленный Большунов вышел и разметал всех на трассе, отшарашив от первого до последнего метра дистанции.

Россиянин преодолел три круга за 34.48,4 секунды. Нисканен все же порадовал Финляндию, забрав серебро. Но какой отрыв Большунова! 43,7 секунды — настоящая пропасть для гонки на 15 километров. Бронза у еще одного нашего лыжника Александра Бессмертных (+55,9). Всего в шестерке сильнейших оказалось четверо россиян. Илья Порошкин пятый (+1.00,8), Евгений Белов — шестой (+1.00,8).

«Сегодня были тяжелые погодные условия. С каждой минутой становилось теплее. Хочу сказать отдельное спасибо нашей сервис-бригаде, которая сработала на отлично», — сказал Большунов в интервью после гонки.

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В следующий раз лучшие лыжники планеты выйдут на старт уже на чемпионате мира, который пройдет в австрийском Зефельде. Турнир начнется со спринтерских гонок. Они запланированы на 21 февраля.

Мужчины. 15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4
2. Ииво Нисканен (Финляндия) — +43,7
3. Александр Бессмертных (Россия) — +55,9
4. Алексей Полторанин (Казахстан) — +1.00,8
5. Илья Порошкин (Россия) — +1.07,7
6. Евгений Белов (Россия) — +1.15,6…
11. Сергей Устюгов (Россия) — +1.40,9…
15. Денис Спицов (Россия) — +1.53,7…
27. Илья Семиков (Россия) — +2.34,6.

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