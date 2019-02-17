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17:13 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе: российские лыжники полностью выполнили план подготовки к ЧМ

Глава ФЛГР выразила надежду, что спортсмены подходят к турниру в хорошей форме.

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МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские лыжники выполнили все, что планировалось в рамках подготовки к чемпионату мира по лыжным видам спорта. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресенье Александр Большунов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском городе Конь. Третье место занял Александр Бессмертных. Наталья Непряева выиграла бронзу в гонке на 10 км классическим стилем.

«Мы надеемся, что ребята подходят к чемпионату мира в хорошей форме, — сказала Вяльбе. — Подготовка перед чемпионатом мира проведена, все, что планировалось, мы сделали. Когда спортсмены на подиуме, это вселяет в них уверенность».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде.

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