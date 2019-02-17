Хиршер победил в слаломе на ЧМ в Швеции, Хорошилов — 15-й
Лучший из россиян Александр Хорошилов — 15-й (+1,99), Павел Трихичев занял 31-е место (+6,65).
Лучший из россиян Александр Хорошилов — 15-й (+1,99), Павел Трихичев занял 31-е место (+6,65).
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в слаломе на чемпионате мира в Швеции.
Результат Хиршера по сумме двух попыток — 2 минуты 5,86 секунды. Весь пьедестал заняли австрийские спортсмены: вторым стал Михаэль Матт (+0,65), третьим — Марко Шварц (+0,76).
Лучший из россиян Александр Хорошилов — 15-й (+1,99), Павел Трихичев занял 31-е место (+6,65).