Фристайлистка Комиссарова отсудила у клиники доктора Блюма лишь 60 тысяч рублей

Суд постановил взыскать с ответчика 60 тысяч рублей: 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. В остальной части иска отказано.

Фристайлистка Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, требовала с испанской клиники доктора Блюма, где она проходила реабилитацию, 51 миллион рублей за то, что её в результате оказанного лечения не поставили на ноги и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей.