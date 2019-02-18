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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Фристайлистка Комиссарова отсудила у клиники доктора Блюма лишь 60 тысяч рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Марии Чаадаевой, в девичестве Комиссаровой, к ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» о взыскании убытков и компенсации морального вреда, сообщают «Невские новости».

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Источник: РИА "Новости"

Суд постановил взыскать с ответчика 60 тысяч рублей: 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. В остальной части иска отказано.

Фристайлистка Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, требовала с испанской клиники доктора Блюма, где она проходила реабилитацию, 51 миллион рублей за то, что её в результате оказанного лечения не поставили на ноги и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей.

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