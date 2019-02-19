Реальные фавориты. Такой могучей сборной России по лыжам у нас еще не было

Источник: РИА "Новости"

Безусловно, скандалы с участием главного шоумена российского спорта Дмитрия Губерниева подогревают интерес публики к чемпионату мира по лыжным гонкам. Да что там подогревают — заставляют кипеть! Но ничего этого бы не было, если бы сами российские лыжники своими победами не давали зрителю поводы снова и снова с интересом включать телевизор.

Многие и не успели заметить, как за два года под крылом Елены Вяльбе выросла новая сборная России. Такой могучей лыжной команды у нас не было лет десять. А такой ровно — никогда!

И нет, мы не будем торопиться и сходу отправлять Россию на все первые места, сбрасывая с трона Норвегию, — борьба будет крайне трудной. И даже сама Вяльбе даёт крайне осторожные прогнозы: два золота для неё станут счастьем. Но мы точно не будем удивлены, если сборная России сможет превзойти даже самые смелые ожидания. Все возможности у команды сегодня есть!

Состав сборной России на чемпионат мира 2019 года

Мужчины: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин.

Женщины: Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.

Готов ли Устюгов?

В последние годы мужскую сборную России невозможно представить себе без её лидера, мастера, авторитета на мировой арене Сергея Устюгова. Впервые он добрался до медали чемпионата мира в эстафете в 2013 году, однако по настоящему раскрылся лишь четыре года спустя. В Лахти в 2017-м он завоевал пять медалей, две из которых были золотыми! Кроме того, за последние четыре года Сергей собрал полный комплект наград «Тур де Ски». Это, вне всяких сомнений, один из лучших лыжников современности и человек, готовый повести команду за собой.

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Однако нужно понять, в какой форме Устюгов подходит к чемпионату мира. Из-за травмы пальца он пропустил старт сезона и был вынужден форсировать подготовку к «Тур де Ски». Завершив многодневку, Сергей взял паузу, чтобы подойти к чемпионату мира в лучшей форме. Но всё ли сработало, как нужно? Точный ответ на этот вопрос мы получим уже в Зеефельде.

Очень интересно будет посмотреть и на Максима Вылегжанина. Трёхкратный вице-чемпион домашней Олимпиады в Сочи принял решение о завершении карьеры после чемпионата мира, объяснив это натиском молодых конкурентов. Вылегжанин успешно прошёл осенний отбор и здорово смотрелся на Кубке мира в конце 2018-го, однако в январе-феврале не блистал. Но Максим всегда был известен своим умением мобилизовать силы и дать результат именно на крупных стартах. Хочется верить, что он использует свои шансы и в Австрии.

Выстрелить может каждый!

Разумеется, нельзя оставить без внимания 22-летнего Александра Большунова, который перед стартом чемпионата мира выглядит сильнейшим в сборной России. За себя говорит и второе место в общем зачёте Кубка мира и красная майка лидера в дистанционных гонках, и особенно победа в недавней гонке на 15 километров в Италии. Да, без лидеров из Норвегии, ну и что?

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Большунов потрясающе проявил себя на Олимпиаде в Пхёнчхане, где завоевал четыре награды, да и на Кубке мира он уже выиграл пять личных гонок. А вот медалей чемпионатов мира ему пока катастрофически не хватает. Но, возможно, время завоёвывать их уже пришло?

Всего в составе мужской сборной России 12 человек, и за исключением двух-трёх запасных все остальные реально готовы претендовать на медали чемпионата мира. Простой подсчёт наград на Кубке мира в текущем сезоне это подтвердит: в личных гонках на подиум поднимались семь россиян, а если считать и командные — десять. И вся эта великолепная десятка едет в Зеефельд! Это и Евгений Белов, недавно одержавший первую победу на Кубке мира в карьере, и Андрей Мельниченко, наконец-то добравшийся до подиума, и Денис Спицов, блиставший на Олимпиаде в Пхёнчхане и многие-многие другие. Выстрелить может каждый, без преувеличения.

В мужской команде, пожалуй, есть всего одно «но», если сравнивать с прошлыми составами. В текущей сборной практически все лидеры — универсалы, а «спринтерской бригады», готовой выложить все силы в коротких, взрывных гонках, нет.

А это значит, что придётся рассчитывать либо на стальных Большунова и Устюгова, которым придётся выкладываться почти без отдыха, либо жертвовать результатам в одной-другой гонке, чтобы дать лидерам передышку.

Девушки готовы к битве

В 90-х женская сборная России по лыжным гонкам наводила на соперниц ужас — так она была сильна. Однако о тех победах, а также о локальных успехах начала 00-х в нашей стране надолго забыли: женская лыжная команда в последние годы смотрелась очень слабо. На фоне тех неудач высокие результаты, которых добиваются наши девушки в текущем сезоне, выглядят настоящим чудом. Но всё это происходит в реальности! У нас снова классная женская команда.

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Выделить одного яркого лидера в ней не получится. Зато есть целая группа спортсменок, готовых добраться до подиума на чемпионате мира. И первая среди них — Наталья Непряева. За сборную России она выступает с 2014 года, но в этом сезоне в буквальном смысле расцвела: первая победа в Кубке мира, второе место по итогам «Тур де Ски», второе место в общем зачёте Кубка мира, третий результат в зачёте дистанционных гонок. Непряева за этот год основательно закрепилась среди лидеров, и ей по силам добавить к медали Олимпиады-2018 награды чемпионата мира.

Блестяще выступают в текущем сезоне Юлия Белорукова и Анастасия Седова. 24-летние девушки, которые также принимали участие в бронзовой олимпийской эстафете, входят в десятку лучших спортсменок на Кубке мира. Белорукова в первом же спринте сезона в Финляндии разжилась первой в карьере победой, а Седова сразу четыре раза завоёвывала бронзовые медали, причём все в рамках «Тур де Ски». Пожалуй, это шикарный показатель стабильности и мастерства.

Конечно, норвежские девушки пока выглядят сильнее, но, как отмечала Вяльбе, бояться никого не нужно. Практика показывает, что и у норвежек бывают неудачные дни. А в составе сборной России на чемпионате мира всегда будут те, кто готовы в такой ситуации вырваться вперёд.