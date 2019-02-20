Россия vs Норвегия: снежные войны

Источник: РИА "Новости"

Перед стартом турнира обстановка накалилась до предела.

Сборная России рушит мифы еще до старта чемпионата мира. Согласно стереотипам, ее принято считать закрытой. Однако накануне главного старта года команда провела большую пресс-конференцию с участием главных действующих лиц: президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, тренеров Юрия Бородавко и Маркуса Крамера, и четырех ведущих спортсменов: Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Так открыто выступить в Зефельде не решилась больше ни одна сборная. Иностранные журналисты тут же атаковали Устюгова и Вяльбе вопросами о пропуске Олимпийских игр, причинах этого, эмоциях. В общем, ворошили самую тяжелую и неприятную тему. Однако Сергей и Елена Валерьевна спокойно и обстоятельно давали ответы на все вопросы. Никаких нервов, никаких просьб перестать спрашивать об этом. Хотя все бы поняли.

А после официальной части они еще целый час давали отдельные интервью. Когда я спросил у Елены Вяльбе, зачем она пошла на этот шаг, прекрасно понимая, о чем все будут спрашивать и, тем самым нервировать накануне главного старта, руководительница российских лыж невозмутимо ответила: «Вот как раз для того, чтобы по ходу чемпионата мира никто нас этим не беспокоил. Сейчас мы дали ответы на все вопросы. Каждый мог спросить все, что хотел. Думаю, теперь мы поставили точку в этой истории, и она окончательно уйдет в прошлое».

Нам есть, что доказывать

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Нынешний турнир — одно из главных спортивных событий этой зимы. Его ждали даже не с ноября, когда впервые в истории с двух российский побед стартовал Кубок мира. О Зефельде-2019 начали говорить еще во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Именно в Корее наша израненная полумолодежная лыжная сборная влюбила в себя всю страну.

Улыбающийся Денис Спицов, рубаха-парень Александр Большов, скромный Андрей Ларьков, который лучшие пока гонки в своей карьере выдал в самый нужный момент — на главном старте четырехлетия. Красавицы-девчонки — Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Конечно, невероятная Елена Вяльбе. Главному тренеру нашей сборной не дали аккредитацию на Игры-2018, но она как обычный зритель взяла билет — и с трибун так отчаянно и искренне болела за своих подопечных, что даже спустя год от просмотра тех видео бегут мурашки и наворачиваются слезы.

По логике, в Зефельде для нашей сборной все должно сложиться еще успешнее, чем в Пхенчхане.

Во-первых, молодежь, зажигавшая на Играх-2018, стала опытнее. Во-вторых, в команду вернулись оправданные герои прошлых лет, которых варварским образом не пустили на чемпионат мира в Лахти-2017 и на Олимпиаду. В строю один из главных героев прошлого ЧМ Сергей Устюгов. Выйдет на старт опытнейший Максим Вылегжанин, который победил в скиатлоне в Фалуне-2015, а потом два года доказывал, что не верблюд — вместо того, чтобы демонстрировать свою силу на лыжне, ему приходилось таскаться по судам. Похожая история у Евгения Белова, которого «прикрыли» на самом взлете карьеры.

Всем им есть, что доказывать. Себе, миру, злым языкам, соперникам, тем, кто их в чем-то обвинял. И медали чемпионата мира будут лучшим способом сделать это.

Оттепель

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Жарко в Зефельде будет во всех смыслах. В Тироле сейчас совсем не зимняя погода. Снег-то есть, но вот температура — откровенно весенняя. На ближайшие две недели прогнозируется солнце и по 6−10 градусов тепла. На дни женских эстафеты и марафона и вовсе — до плюс 12. Для спортсменов и сервисеров приятного в этом мало. Но, как принято говорить в таких случаях, все будут в равных условиях. И самое пекло будет именно на трассе.

У России сейчас мощнейшая команда. Особенно мужская. Спортсменов, готовых бороться за высокие места, у нас сейчас гораздо больше, чем можно заявить. Наши лыжники — реальные претенденты на медали абсолютно во всех видах программы. Особенно жаркой должна получиться самая престижная дисциплина — эстафета. Подготовить одного топ-спортсмена, это совсем не то же самое, что четырех. Второе гораздо сложнее и показательнее с точки зрения уровня развития вида спорта в стране.

Не случайно норвежцы c 1991 года проиграли на чемпионатах мира лишь одну эстафету. На этот раз у России очень даже неплохие шансы прервать это доминирование.

При этом есть два спортсмена, которым по силам навести шорох в любой дисциплине. Речь об Александре Большунове и Сергее Устюгове. Главное, чтобы в погоне за успехом они с тренерским штабом правильно расставили приоритеты по дистанциям. Понятно, что хочется выступать везде, но все-таки бежать на максимуме шесть дистанций за 11 дней очень тяжело. Пословицу про двух зайцев знают все.

У женской сборной России все пока еще не настолько здорово как у мужской, но уже гораздо позитивнее, чем было еще четыре года назад. Ни на домашней Олимпиаде, ни на чемпионате мира-2015 медалей у команды не было вообще. Теперь же наши девушки точно будут бороться за пьедестал в командном спринте и эстафете, а личные «призы» вполне способны завоевать как минимум трое: Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Общий зачет: Россия или Норвегия

Не только наша сборная звенит перед главным стартом сезона. Полны оптимизма, что неудивительно, норвежцы. По конкурентности с нашей нынешней мужской сборной тяжело тягаться даже им, но вот главные лыжные звезды — именно у викингов. 22-летний Йоханнес Клебо всерьез рассчитывает повторить мультимедальные подвиги великого Петтера Нортуга. От Клебо ждали чудес еще в Лахти, но там Йоханнес взял одну лишь медаль — бронзу в спринте. Из Зефельда этот парень без золота не уедет практически наверняка.

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Тереза Йохауг на прошлом чемпионате мира одержала три победы, а на этом может не только повторить, но и превзойти свой же успех. После пропуска Пхенчахана из-за запрещенной помады для губ, ей тоже есть что доказывать.

Мощная женская команда подобралась у шведок. По количеству молодых талантов она напоминает нашу мужскую сборную. На каждом старте выстреливает если не одна, так другая. Особенно выделяется 21-летняя дистанционщица Эбба Андерссон. Вместе с тем пока непонятно, в каком состоянии после травмы королева спринта Стина Нильссон.

Норвегия, Россия и Швеция сейчас главные лыжные державы.

Остальные команды сильны точечно. Так, в том же спринте как обычно опасны американки Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс, действующий чемпион мира в этом виде — итальянец Федерико Пеллегрино. В дистанционных гонках могу зажечь финны Иво Нисканен и Криста Пярмякоски. По ходу турнира обязательно будут и сюрпризы.

При всем этом, впервые с 1997 года, когда на чемпионате мира в Тронхейме сразу пять побед одержала Елена Вяльбе, у России есть шансы побороться за первое в общекомандном зачете. Фавориты, безусловно, норвежцы. Но так близко к ним наша команда не была очень давно.

Состав сборной России

Мужчины. Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин.

Женщины. Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.

Календарь чемпионата мира